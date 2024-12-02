北市議員揭外僑學校校園暴力 控校方沒給監視器畫面

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北2日電）台北市議員鍾沛君今天表示，有外僑學校男學生在校內毆打前女友，但案發至今5天，校方還沒給監視器畫面，要求北市府應成立相關平台或機制進行橫向聯繫和通報。

台北市議會下午進行市政總質詢，國民黨議員鍾沛君指出，北市有外僑學校近日發生男毆女事件，男方在學校走廊抓傷且掐住女方脖子，造成女高中生脖子傷痕累累。但校方上午第一時間竟先通知男學生的家長將他帶回，下午才通知被害人的家長。

她認為，即便是外僑學校也應受政府管理和約束，事發已進入第5天，包括家長和警方迄今都未能看到監視器畫面，校方仍說要思考再決定是否提供畫面。

鍾沛君出示報案單和家長陳情音檔，被害人父親質疑校方通知雙方家長時間有落差，且全程未積極協助，質疑是否是種族歧視，且類似施暴情形從8月迄今已達12次，男學生還持續恐嚇、威脅女兒。

教育局長湯志民表示，外僑學校設立歸教育局主管，但校內教育法規則是依該國法令，若無特別規定者可由校方自訂，否則就要參照台灣法令訂定。

湯志民提到，校園安全歸教育局督導，若要調閱監視器，依規定學校會訂調閱辦法，校方必須提供家長調閱。

鍾沛君追問，此案是否有通報校安事件，且加害人還稱要先出國度假才回台配合說明，是否有可能藉此返回母國以躲避刑罰，要求北市府應成立相關平台或機制橫向聯繫和通報。

湯志民說，校方11月28日有進行校安通報，本週將約談家長進行了解，後續再開會處理；社會局長姚淑文也說，本案若未協助被害人進行兒少通報，社會局可開罰，並建議協助被害人聲請保護令、要求學校召開安全計畫。

台北市長蔣萬安表示，依法要進行校安通報，違者就要裁處，該罰則罰，將要求學校召開懲處委員會；警察局會依法要求校方提供監視器畫面，並要求當事人本週配合進行調查。

他指出，橫向通報循現有機制可即刻進行，預計2週內先擬定初步規範，教育局基於督導之責，若學校處置不當，依法該怎麼處罰就怎麼處罰。（編輯：蕭博文）1131202