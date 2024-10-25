高雄保母被控虐嬰 社會局介入命暫停收托

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄陳姓保母被控拿毛巾蓋嬰兒頭部下壓，並讓嬰兒從沙發上爬行摔落等疑似施虐情形。社會局家防中心介入調查後，已依法命暫停收托，若有違反兒少法情形將開罰廢止資格。

高雄市政府社會局今天上午指出，昨天受理陳姓保母不當照顧通報，兒保部分獲報後立即由家防中心介入調查，並已依法命陳姓保母暫停收托，經查陳姓保母前無違規紀錄。後續如有違反兒少法第49條情事，除將依法裁罰新台幣6萬元至60萬元，也將廢止其居家托育登記資格，終生不得從事居家托育服務。

有家長近日在LINE社群「高雄保姆及家長交流區」分享監視器畫面，投訴陳姓保母施虐自家孩子，除了無視嬰兒困在棉被堆中，仍自顧自滑手機外，甚至還拿毛巾將嬰兒頭部蓋住，用力往地上壓。

監視器畫面還拍到陳女用鐵湯匙用力餵飯，並使勁將嬰兒頭部往後按住；其他還有讓嬰兒在沙發上爬行，導致下一秒摔到地上、滿嘴鮮血等情形。

對此，一名自稱是陳姓保母的網友也發文澄清，害嬰兒跌倒趴地流血是當下沒馬上發現，非常抱歉。抱起來後第一件事也馬上拍影片給家長看及道歉處理，沒有想要隱瞞任何事情。

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至於嬰兒在棉被堆裡，則是因家長允許可以把被子蓋臉上，並非故意。滑手機是因為在等嬰兒入睡，這點相當抱歉；用毛巾蓋住用力往地上壓，也是用六層紗浴巾嘗試安撫嬰兒睡著，未來會更謹慎相關動作。

發文也指出，鐵湯匙餵飯是因評估過嬰兒是可以吃的，且從未因此受傷。扶頭是讓嬰兒躺好一點吃，身體一直往前無法餵食，動作讓人產生質疑很抱歉。當下絕對沒有蓄意、故意推寶寶的意思，家長一開始就知曉此事。（編輯：謝雅竹）1131025