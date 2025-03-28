女嬰趴睡釀死 竹市將公布業者名稱令6/1起停辦

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）一名女嬰在竹市某托嬰中心趴睡窒息送醫後不治，市府昨天裁罰24萬元。議員認為，應公布業者資訊。竹市府今天表示，勒令業者6月1日起停辦，並將公布業者名稱及負責人姓名。

民進黨竹市議員劉彥伶昨天告訴中央社記者，獲報消息這名女嬰送醫後狀況未好轉被宣告不治，實在讓人難過，她與新竹市社會處聯繫關心此案，要求竹市府介入調查，避免類似事件再發生。

民進黨竹市議員楊玲宜今天向中央社記者表示，社會處會同家屬調閱托嬰中心監視器畫面時，業者否認有過失，辯稱寶寶「趴得很舒服、很安穩」，但行為明顯涉違反兒童及少年福利與權益保障法。

經調閱過往聯合稽查紀錄，楊玲宜指出，此托嬰中心曾違規，甚至有現場托育人員與登錄於衛福部資料不符，根據兒少法，情節嚴重者，得令其停業1個月以上1年以下，或停辦並公布其名稱及負責人姓名。

時代力量竹市議員蔡惠婷表示，比較其他托嬰中心重大虐嬰事件的行政裁罰，都有令業者停業至少半年、並公布名稱，也都有針對失職托育人員進行懲處並公布姓名，但此案僅罰新台幣24萬元、未令業者停業，質疑市府是輕放虐童行為。

時力竹市議員林彥甫指出，此案有監視器畫面佐證，女嬰長時間趴姿卻無人理會，市府理應依違法情節重大，勒令業者停業並公布名稱，同時也要主動協助轉托及退費事宜。

新竹市政府對此今天發布新聞稿表示，經評估認定業者違反兒童及少年福利與權益保障法，裁處24萬元罰鍰，並要求此托嬰中心限期提出改善計畫；另基於公益上的必要，再依法勒令停辦，並將公布其名稱及負責人姓名。

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社會處人員向中央社記者表示，此托嬰中心名稱及負責人姓名後續將公布在竹市府社會處網頁的裁罰專區及CRC（聯合國兒童權利公約）資訊網的違反兒少法裁罰專區，同時要求業者盡快完成轉托等相關作業，並於6月1日起停辦。

此托嬰中心若停辦，社會處指出，原送托的近70名幼兒將全力協助轉托，並提供相關托育補助規定、鄰近托嬰機構、居家托育人員及幼兒園等資源供家長參考。（編輯：戴光育）1140328