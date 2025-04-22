劉姓保母姊妹涉虐童致死 聲請不由國民法官審案遭駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北22日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，辯護人以媒體大幅報導此案足影響國民法官心證等理由，聲請不行國民參與審判。台北地院國民法官庭今天開庭，審判長表示，駁回聲請。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。

台北地院昨天選出6名國民法官、4名備位國民法官，經宣誓及審前說明程序後，10名國民法官今天首次與3名職業法官共組合議庭審理「剴剴」案。

劉彩萱在庭上表示，承認有綑綁、體罰或罰站被害人，但沒有凌虐。另外，劉若琳在庭上否認犯罪。

審判長林鈺珍諭知，就辯護人聲請主張此件3月19日開庭時，網路社群及媒體大幅報導，足以影響國民法官心證等理由，請求「不行國民參與審判」部分，因國民法官已選任宣誓就職完畢，且合議庭於審前說明程序中，已向國民法官說明，包含無罪推定、證據裁判等的基本原則。

林鈺珍諭知，應以此件庭上合法調查證據論罪審判，而非參酌網路、媒體等審判外資訊或言論；審酌相關程序足以保障被告受公平審判及保障無罪推定權利，也兼顧國民參與審判程序重要價值，因此駁回聲請。

林鈺珍提及，此件為兒虐案件，依兒少法等規定不得揭露足以辨識的此件被害人照片及影片，否則過度衝擊國民法官；起訴書是以「A童」稱呼「剴剴」，希望檢、辯後續審理時，均以「A童」作稱呼，避免被害人身分得以被辨識。

不過，公訴檢察官說明起訴意旨時，口頭提及「剴剴」，立刻被林鈺珍制止。

檢察官表示，「剴剴」是被害男童的實際稱呼「他是一個真實存在過的孩子」，何況其他地院國民法官庭審理的虐童案，也有一樣的做法。

辯護人主張，依兒少法規定本來就應隱匿被害人身分，且審判長已經裁示。

林鈺珍裁示，未來審理案件統一以「A童」稱呼被害人。

另一方面，辯護人主張，醫師丘彥南的鑑定報告偏頗，因為檢察官與丘彥南密集聯繫又頻繁討論，丘彥南所做的報告不中立、不客觀、更不公平，要對丘彥南與檢察官的不當往來，且明顯在套招，提出最嚴正抗議，也認為有影響國民法官心證之虞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢察官回應指出，辯護人的指控並無依據，根本沒有套招，丘彥南出具的鑑定書是依全案卷證作成，檢察官聲請丘彥南擔任此件鑑定人，檢察官須負責告訴及提醒丘彥南，未被法院准許的證據，不能在法庭上使用，實際上檢察官也沒有能力做此件鑑定，需要丘彥南的專業進行鑑定。

對此，林鈺珍裁示，如果辯護人不服未來判決，可以此為理由提起上訴。（編輯：戴光育）1140422