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剴剴案劉彩萱涉虐童致死 兒權團體指重判是應該、勿越審越輕

2025/5/13 15:51（5/13 16:21 更新）
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圖為台北地方法院4月23日審理劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，劉彩萱（粉色外套）在法警戒護下從後門下車。（中央社檔案照片）
圖為台北地方法院4月23日審理劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，劉彩萱（粉色外套）在法警戒護下從後門下車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑等。兒權團體今天指出，保母行為屬惡意，重判是應該的，呼籲勿越審越輕。

台北地檢署起訴指出，劉彩萱於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧「剴剴」，涉與胞妹劉若琳於同年9月至12月對剴剴施以凌虐、妨害自由與傷害等；剴剴同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

對此判決，台灣兒童權益聯盟秘書長林慧華告訴中央社記者，保母惡意行為，確實應得到應有的懲罰，重判是應該，但也希望這個案子能給政府及社會大眾警惕兒童人權意識的重要。

林慧華說，社會上可能有些家長等基於為孩子好的動機，雖然不是意圖傷害，但可能無意識行為傷害到兒童權利，因此政府應努力提升兒童人權意識。

林慧華表示，政府應讓所有人都知道孩子就是一個完整的人，大家應尊重孩子的人權、人格來對待他們，若對孩子有包含強迫、脅迫性或像更嚴重的粗暴的互動，都是不適當的。

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靖娟基金會執行長許雅荏告訴中央社記者，依據過往司法經驗，一審判決為了回應事故輿情需求，通常會判得比較重，但後續經上訴經二審、三審可能越判越輕。

許雅荏說，期待不要越審越輕，否則可能讓民眾對於兒虐或是凌虐致死的議題無所警惕。（編輯：李亨山）1140513

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