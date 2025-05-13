「剴剴」案劉若琳判刑18年 聲援群眾：也應判無期

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北院國民法官庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年；逾50名聲援「剴剴」群眾於判決後集結法院外，認為劉若琳也應判無期。

本案因由，劉彩萱在民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧「剴剴」，涉與胞妹劉若琳於同年9月至12月對剴剴施以凌虐、妨害自由與傷害等；剴剴同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依法起訴，由台北地方法院國民法官庭審理。

今天下午台北地院國民法官庭宣判前，陸續有民眾於院區外自主集結、到場聲援，手持標語及白花，並於場外高喊「兒虐零容忍，重刑不假釋」等口號。

今天約有超過50名聲援民眾到場聽判，於得知判決結果後，有民眾感謝法官判處無期徒刑，也有民眾對部分判決結果有些不滿，也有民眾默默掉淚。

代表聲援群眾發言的鄭姓民眾接受媒體訪問時指出，劉彩萱被判處無期徒刑是本案適用法條最高刑度，也是被害人家屬求處的最高刑度，稍微安慰到聲援者的心，也希望安慰「剴剴」在天之靈，更呼籲未來類似事件不要再發生。

鄭姓民眾說，劉彩萱被判處無期徒刑，劉若琳被判處18年徒刑，但2人都應該被判處無期徒刑，不管誰凌虐得輕或重，凌虐是事實，不須分輕重。

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鄭姓民眾也說，劉彩萱、劉若琳可能服刑到一定期間，就可申請假釋，台灣的民主自由不是用在她們身上，希望她們不得假釋，若出獄則應永遠隔離於兒少產業外，不應接觸未成年人。

鄭姓民眾表示，台灣社會每個人都有責任，多一份雞婆、少一份冷漠，就可多救一條生命，會持續推動兒少法規修法。（編輯：陳仁華）1140513

劉姓保母姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北院國民法官庭13日判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年。聲援剴剴群眾於判決後集結法院外，認為2人都應該被判處無期徒刑，不管誰凌虐得輕或重，凌虐是事實，不須分輕重。中央社記者謝幸恩攝 114年5月13日

台北地方法院13日審結「剴剴」遭虐死案，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。圖為民眾場外集結聲援，手持標語高喊「兒虐零容忍，重刑不假釋」等口號。中央社記者謝幸恩攝 114年5月13日