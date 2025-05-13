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劉彩萱一審無期徒刑 剴剴外婆律師：感謝國民法官

2025/5/13 15:59（5/13 16:26 更新）
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劉姓保母姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北院國民法官庭13日判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。律師林帥孝（中）代表剴剴外婆到庭聽判，接受媒體訪問時表示，今天的結果雖沒有回應全體國民對於死刑的期待，但感謝國民法官對被告處以被害人家屬希望求處的最高刑度。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
劉姓保母姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北院國民法官庭13日判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。律師林帥孝（中）代表剴剴外婆到庭聽判，接受媒體訪問時表示，今天的結果雖沒有回應全體國民對於死刑的期待，但感謝國民法官對被告處以被害人家屬希望求處的最高刑度。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
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（中央社記者謝幸恩台北13日電）劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北院國民法官庭今天判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。「剴剴」外婆的律師表示感謝國民法官，也希望透過本案警告潛在惡性保母。

本案起於，劉彩萱在民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧「剴剴」，涉與胞妹劉若琳於同年9月至12月對剴剴施以凌虐、妨害自由與傷害等；剴剴同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

台北地檢署依法起訴，由台北地方法院國民法官庭審理，今天做出一審判決。律師林帥孝代表「剴剴」外婆到庭聽判，並接受媒體訪問。

林帥孝表示，今天的結果雖沒有回應全體國民對於死刑的期待，但感謝國民法官對於被告處以被害人家屬希望求處的最高刑度，尤其劉彩萱能夠處以無期徒刑，至少已回應長期監禁、不會出來再犯與再凌虐幼童的期待。

林帥孝指出，至於劉若琳的部分，因為劉若琳先前有湮滅證據，礙於客觀證據的呈現，仍感謝國民法官判處劉若琳18年徒刑，也會與家屬報告、討論是否上訴。

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對劉彩萱、劉若琳求償部分，林帥孝表示，這部分已與家屬協商，因為劉若琳被認為是共同正犯，所以會對劉彩萱、劉若琳一併提起求償。

林帥孝強調，希望透過本案讓所有潛在、可能想要虐待幼童的惡性保母，給他們嚴厲的警告，如果他們再做出這樣的事情，那他們就會受到最嚴厲的懲罰。（編輯：蕭博文）1140513

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台北地方法院國民法官庭13日判處涉凌虐男童「剴剴」致死的保母劉彩萱無期徒刑，其胞妹劉若琳18年徒刑。剴剴外婆的律師林帥孝（中）受訪時表示，會與家屬報告、討論，再由家屬決定是否上訴或請求檢方上訴。中央社記者謝幸恩攝 114年5月13日
台北地方法院國民法官庭13日判處涉凌虐男童「剴剴」致死的保母劉彩萱無期徒刑，其胞妹劉若琳18年徒刑。剴剴外婆的律師林帥孝（中）受訪時表示，會與家屬報告、討論，再由家屬決定是否上訴或請求檢方上訴。中央社記者謝幸恩攝 114年5月13日
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