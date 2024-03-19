賴清德訪台積電全球研發中心 討論先進技術與人才
2024/3/19 18:52（3/19 19:51 更新）
（中央社記者張建中新竹19日電）副總統賴清德今天下午前往台積電全球研發中心參訪，台積電低調表示，針對先進技術發展及人才培育等議題，與台積電高階主管交換意見。
總統當選人賴清德啟動「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，聚焦5大方向，今天選定半導體產業作為參訪首站。
賴清德下午2時30分抵達竹科的台灣科學園區科學工業同業公會，與半導體業者進行1個多小時的閉門會談，包括公會理事長李金恭、台灣半導體產業協會理事長侯永清、力積電董事長黃崇仁、聯電共同總經理簡山傑、凌陽董事長黃洲杰及聯詠副總經理陳健興等人與會。
黃崇仁會後受訪表示，賴清德表達政府會在水、電、土地方面盡全力支持廠商，並盡量維持政策延續，以及兩岸和平，對等尊嚴對談。
賴清德隨後轉往台積電全球研發中心
參訪，台積電並未說明是由誰出面接待，僅指出賴清德就先進技術發展及人才培育與台積電高階主管交換意見。（編輯：潘羿菁）1130319
台積電全球研發中心小百科
地點：位於新竹科學園區，比鄰台積電晶圓12廠第8期
建造時間：2020年7月動土
占地面積：2萬平方公尺
樓層數：地上10層、地下7層
樓地板面積：30萬平方公尺，約等同42座標準足球場
進駐員工：2023年2月開始進駐研發人員，目前約2200人，9月預計進駐超過7000人
特色：採用挫屈束制支撐構架和階梯狀地下結構等抗震措施以減少土壓力
綠建築設計：雨水回收系統、植生牆、最大限度利用自然光窗戶、安裝屋頂太陽能板容量在高峰可達287千瓦，正申請美國LEED綠建築認證和台灣EEWH綠色建築標章
資料來源：台積電
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