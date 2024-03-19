賴清德訪台積電全球研發中心 討論先進技術與人才

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（中央社記者張建中新竹19日電）副總統賴清德今天下午前往台積電全球研發中心參訪，台積電低調表示，針對先進技術發展及人才培育等議題，與台積電高階主管交換意見。

總統當選人賴清德啟動「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，聚焦5大方向，今天選定半導體產業作為參訪首站。

賴清德下午2時30分抵達竹科的台灣科學園區科學工業同業公會，與半導體業者進行1個多小時的閉門會談，包括公會理事長李金恭、台灣半導體產業協會理事長侯永清、力積電董事長黃崇仁、聯電共同總經理簡山傑、凌陽董事長黃洲杰及聯詠副總經理陳健興等人與會。

黃崇仁會後受訪表示，賴清德表達政府會在水、電、土地方面盡全力支持廠商，並盡量維持政策延續，以及兩岸和平，對等尊嚴對談。