與半導體廠座談 黃崇仁：賴清德允水電土地全力支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹19日電）副總統賴清德下午前往位於竹科的台灣科學園區科學工業同業公會，與半導體業者閉門會談。力積電董事長黃崇仁轉述，賴清德表達政府在水、電、土地方面盡全力支持廠商，並盡量維持政策延續，給產業信心，繼續在台灣發展。

談到電價擬調漲議題，黃崇仁說，雖然不願意接受，但只能勉強為之，台灣電價相較外國便宜，電價漲一點無可厚非。

總統當選人賴清德啟動「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，並以半導體作為參訪首站，賴清德於下午2時30分抵達科學工業同業公會，與半導體業者進行1個多小時的會談，包括黃崇仁、公會理事長李金恭、台灣半導體產業協會理事長侯永清、聯電共同總經理簡山傑、凌陽董事長黃洲杰及聯詠副總經理陳健興等人與會。

黃崇仁會後受訪表示，賴清德表達政府會在水、電及土地等方面盡全力支持廠商。國科會主委吳政忠及經濟部長王美花一同出席，聆聽並協助廠商解決問題，希望台灣半導體產業可以持續發展。

黃崇仁說，台灣是世界經濟非常重要樞紐，沒有台灣生產的晶片，什麼都不用做，對於台灣未來充滿信心，相信未來20、30年台灣半導體產業沒有敵手。

黃崇仁表示，賴清德強調未來會盡量維持政府政策，維持兩岸和平，對等尊嚴對談，這是總統蔡英文政策的延續，並沒有其他想法，這給產業界信心，可以繼續在台灣發展。

半導體廠雖然到世界各國投資，不過基礎還是在台灣。黃崇仁說，台積電就持續積極在台灣增加產能；只要政府支持、政策延續，廠商對台灣還是很有信心。

黃崇仁表示，蔡總統在任內給予半導體產業很多支持，如今台灣半導體實力已被國際肯定，可以做為台灣在國際外交的動力。

黃崇仁認為，蔡總統及賴清德對於人工智慧及半導體的了解，比前總統馬英九多一點。蔡總統對於科技及半導體產業有下功夫，如成立半導體學院，增強半導體產業實力。

針對調漲電價方面，黃崇仁說，雖然不願意接受，但只能勉強為之，台灣電價相較外國便宜，電價漲一點無可厚非，不可能永遠不漲價，不能讓台電破產。

黃崇仁表示，政府致力打造非核家園，不過目前可以檢視核電技術的安全性，重新考慮使用核電。賴清德會中對此並未回應。

至於土地問題，黃崇仁說，賴清德強調土地足夠。黃崇仁表示，台灣不是沒有土地，而是有環保問題，因為各地方利益不同，影響廠商土地取得。（編輯：潘羿菁）1130319