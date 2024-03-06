切入新藥研發不走智慧醫療 黃崇仁：不必吃同一鍋飯

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（中央社記者何秀玲台北6日電）力晶集團創辦人黃崇仁出席智合精準醫學科技，宣告耕耘新藥研發領域，相較於廣達、華碩等科技大廠卡位智慧醫療，路線截然不同，黃崇仁被問及為何不跟著布局智慧醫療，他表示，自己是醫學博士，且已經有很多人投入智慧醫療，「不必吃同一鍋飯」。

力晶集團旗下轉投資智合精準醫學科技，今天舉行胰臟癌生物製劑發表會，力晶集團創辦人、力積電董事長黃崇仁出席。

黃崇仁提到，成立智合精準醫學科技，研發新藥已投入新台幣17億元，可是從沒對外募資過，「等研發成功再對外找錢，才有利基。」

不過，近年科技大廠進軍智慧醫療市場腳步積極，包括廣達、華碩與技嘉等皆有布局。

黃崇仁投資智合精準醫學科技，則是投入癌症新藥研發，被問到為何不投入智慧醫療，他說，「不必吃同一鍋飯」，他自己是醫學系博士畢業，畢業至今已40年，寫的博士論文也是相關研究，「現在終於學以致用了」。

他也指出，在智慧醫療方面，台灣已有不少硬體廠商投入，可是系統軟體還沒這麼厲害，這方面是美國較強。

從半導體事業跨到新藥研發，黃崇仁表示，對他而言半導體是科技本業，生技是教育本業，醫學是他的嗜好。（編輯：潘羿菁）1130306