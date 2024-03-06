黃崇仁：智合胰臟癌新藥將申請台灣一期臨床

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（中央社記者何秀玲台北6日電）力晶集團轉投資智合精準醫學科技（簡稱智合）今天舉辦胰臟癌生物製劑發表會，董事長黃崇仁表示，智合自主開發全球首創的BGX標靶治療生物製劑，近期申請台灣食品藥物管理署（TFDA）第一期人體試驗，並向美國食品藥物管理局（FDA）申請藥證。

此外，未來智合也將朝首次公開募股（IPO）之路前進，黃崇仁說，已準備公開發行，預計今年上半年完成，希望今年第4季可以轉興櫃。

他表示，從半導體來看，台積電以2奈米與1奈米領先全球，而總統蔡英文上任後一直提倡生技產業，台灣生技產業慢慢做起來。他期望拋磚引玉，由台灣開發出突破性產品，有自己的技術專利，而非只是拿國外授權。

展望未來，黃崇仁透露，智合將持續推進其他治療癌症、因癌症引發惡質病的新藥研究開發，擴展公司未來營運成長空間。

黃崇仁也說，智合會以自行研發為主，透過醫學與生化免疫科學整合平台，開發治療癌症的新創藥物，並尋求產、學、研各界策略性夥伴、國際大藥廠共同研發新藥、臨床試驗，攜手開拓國際市場，以提升智合營運動能與企業價值。（編輯：楊凱翔）1130306