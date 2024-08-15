政院通過4年國發計畫 拚翻轉數位服務、工具機產值

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北15日電）行政院會今天通過國家發展計畫（民國114至117年），除5大信賴產業領軍，目標半導體新增產值新台幣2兆6578億元、AI產值115年突破兆元外，也要拚翻轉數位服務、工具機等弱勢產業產值達1.5倍。

行政院會今天通過國發會提報「國家發展計畫（民國114至117年）」，報告指出，國發會綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定114年至117年經濟成長率2.80%至3.60%、每人GDP為3萬9105至4萬2787美元、失業率3.2%至3.5%，以及核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，為具體落實總統賴清德治國理念，邁向「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」願景，國發會擬定未來4年國家發展目標，將透過希望工程8大施政重點，打造中華民國台灣成為創新驅動、普惠大眾的文明國家，讓全民共享經濟成長果實。

卓榮泰說，衡酌國內外主客觀條件與可能的情勢變化，以及政府的政策作為，此次國家發展計畫依據不同的情境，考量國家整體發展，充分展現企圖心與執行力，請各部會全力以赴。

國家發展計畫經濟指標部分，包含五大信賴產業中半導體新增產值2兆6578億元、AI產值115年突破兆元、安控資安產值突破1300億元、衛星通訊產值300億元、軍工無人機產值300億元；新創投資金額116年起每年1500億元；翻轉弱勢產業，至少3產業達到產值增加1.5倍。

國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時表示，半導體產業包括晶圓代工、封裝測試、IC設計，設備材料等，政府是根據未來半導體全球市場到2030年約會突破1兆美元，以此規模設算成長比重，加總後計算出未來4年預計新增產值2.6兆元的目標。

至於新創投資金額116年起每年1500億元，高仙桂說，這是賴總統所提出的政見，行政團隊責無旁貸要達成；而翻轉弱勢產業部分，她表示，弱勢是指競爭優勢相對弱勢的產業，目前鎖定數位服務業以及工具機業，因為台灣數位硬體強，但數位服務業仍有加強空間，工具機產業則盼未來透過產業控股公司擴充規模，透過規模化翻轉產業。

第3項弱勢產業為何，高仙桂表示，國發基金未來將投資產業再造基金，期待翻轉傳產產業，因此第3項弱勢產業，將視產業再造基金鎖定情形再確認。

另為達到均衡台灣、包容成長目標，國發會也提出4年社會指標，包含維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35、4年長照服務涵蓋率達87%、落實8年888計畫、0歲至3歲家外送托率達OECD國家標準36%；以及環境指標，溫室氣體淨排放量2030年較2005年減少24%正負1個百分點等。

高仙桂說，每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35是永續發展委員會設定目標，基本上希望可以提高民眾薪資水準，逐漸達到縮減貧富差距目標。

吉尼係數（Gini Coefficient）是國際間最常用以衡量財富分配，並比較均勻程度的統計指標，係數愈大，表示財富分配不均等程度愈高，反之係數愈小，表示不均等的程度愈低。（編輯：張均懋）1130815