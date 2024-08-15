卓榮泰勉勵行政團隊自律 不該去的應酬應避免

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長卓榮泰今天勉勵行政團隊，從事公共事務、治理工作的公務員應自律，專注公務、生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜。

卓榮泰今天主持行政院會，勉勵行政團隊。他會後透過臉書表示，近日透過與運動員通話的過程，深刻感受選手的特質就是非常「自律」，不管是接打電話的時機，或是言談散發的感受，且選手為了有更好的身體狀態，也必須精算營養及熱量，控管睡眠及休息時間。

卓榮泰說，公務員可參照運動員的自律、陽光跟團結台灣，自律部分就是規律做好公務工作，讓生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜，讓民眾看到的團隊專注在公務表現。

至於「陽光」，卓榮泰說，拳擊國手林郁婷這次遇到了巨大的檢驗以及打壓，但其人格特質所展現出來的陽光，帶給世界正向與希望，而公務員，同樣要站在陽光下接受嚴格檢驗，「清廉不必當作標幟跟口號，人民會有公道評比」。

他強調，公務員接受檢驗，同時也要帶給社會最正面的力量，讓民眾看見從中央到地方，都應是健康、陽光跟充滿希望，也唯有如此民眾才會願意支持，執政者推動政策才有力量可以達到目標。

談到「團結台灣」，卓榮泰說，選手比賽時全國非常感動、團結一條心，台灣運動員不管面對多麼強大的對手，都是用「公平競爭」的方式取得勝利，過程無比珍貴。

卓榮泰表示，公務員在政策推動上一定會遇到許多困難或競爭，但應學習運動員用公平、正當手法去推動，不僅中央團結、中央與地方也團結，民眾看了也會更加團結。（編輯：蘇志宗）1130815