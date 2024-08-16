今年刷卡繳稅逾2千億創高 竹市平均單筆32.3萬元居冠

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（中央社記者羅元駿台北16日電）根據聯卡中心信用卡大數據平台資料，今年綜合所得稅報稅季信用卡繳稅金額，突破新台幣2000億元，繳納筆數為135.4萬筆，雙雙創下新高。憑藉高科技產業發展的新竹市，持卡人繳稅平均單筆金額約為32.3萬元、中位數4萬1134元，高居全台第1名。

聯卡中心今天發布新聞稿指出，從2020年開始，民眾以信用卡繳納綜所稅的金額和筆數逐年成長，今年更同步創下新高，金額達2098.5億元、筆數為135.4萬筆。另外，信用卡繳納綜所稅占整體綜所稅稅收的金額占比，近5年維持在80%左右，顯示使用信用卡繳稅成為大眾最習慣的支付方式。

觀察近5年刷卡繳稅情況，聯卡中心信用卡大數據平台指出，2020年的金額約為1055.1億元、筆數為92.1萬筆，今年金額為2098.5億元，5年來成長率高達98.9%，筆數成長47%至135.4萬筆，均寫下歷史新高。

聯卡中心分析，歷年來民眾以信用卡繳稅的平均單筆金額和金額中位數存在高度落差，以今年為例，平均單筆繳稅金額約為15.5萬元，而繳稅金額中位數僅有1.4萬元，平均金額是中位數的11倍，代表高稅負族群拉高整體平均。

聯卡中心指出，在繳納稅金的分布上，逾75%民眾繳稅金額在5萬元以下，而繳稅金額10萬元以上僅占15.56%，但繳納總金額占整體近90%，反映稅負的高度集中現象。

稅負集中也呈現在地區分布上，以持卡人帳單地分析，台北市持卡人繳稅總額居全台之首，占比達36.39%。憑藉高科技產業發展的新竹市，稅負能力較高，持卡人繳稅平均單筆金額約32.3萬元、中位數4萬1134元，高居全台第1名。

聯卡中心進一步分析，信用卡繳稅金額前1%的繳稅大戶，繳納金額大於208.3萬元，遠超過中位數1.4萬元。前1%繳稅大戶的稅金占總稅金的53.23%，也有高度集中現象，顯示台灣所得分配呈現高度差異，稅負態樣同樣出現較極端的分布。

聯卡中心信用卡大數據平台資料顯示，2024年民眾使用信用卡繳納綜所稅的金額分布，最高繳稅金額超過20億元，前1%為208.3萬元、前25%為4.7萬元、中位數（第50百分位數）為1.4萬元。（編輯：林家嫻）1130816