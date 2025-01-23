財部優化網路報稅 取代簡訊郵簡通知適用稅額試算

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（中央社記者張璦台北23日電）為使民眾享有更便捷的綜所稅申報方式，財政部規劃，今年5月民眾使用網路申報系統，可直接下載稅額估算表查看試算稅額並繳稅，快速完成報稅。考量網路報稅功能再進化，將取消寄發紙本郵簡或簡訊通知下載稅額試算通知書的措施，鼓勵民眾多利用網路報稅。

財政部提供的稅額試算服務，是由國稅局篩選課稅資料單純的個案，主動為其試算稅額，並用掛號寄發稅額試算通知書，或用郵簡、簡訊通知其自行上網下載稅額試算通知書，只要直接繳稅或回覆確認，就可完成申報。

考量近年網路報稅功能優化，以及響應環保無紙化，財政部逐步調整適用稅額試算服務的對象。

今年起，財政部規劃輔導具備一定資訊能力、常接觸網路的民眾（例如40歲以下且無身心障礙或身心失能者，或未滿70歲且前一年用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、行動電話認證為通行碼，辦理稅額試算線上登錄完成申報者等）改用網路申報，不再以郵簡或簡訊通知適用稅額試算服務。

財政部表示，實施首年為提醒民眾，國稅局會在4月中下旬開始，通知上述納稅義務人今年不適用稅額試算服務，並輔導其善加利用網路報稅。

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此外，今年報稅季起，財政部也放寬規定，國稅局將重新檢視在課稅年度滿70歲以上的納稅義務人，是否符合適用稅額試算服務的條件，若符合，該納稅義務人將收到國稅局以掛號寄發的稅額試算通知書。

今年5月綜所稅網路申報系統將再精進，根據財政部規劃，今年5月報稅季將優化綜所稅網路（含手機）申報服務，規劃全新申報流程，民眾登入報稅系統下載稅額估算表，就可查看繳（退）稅金額，提供納稅義務人快速掌握報稅資料，確認內容正確無誤，即可直接進行繳（退）稅及申報上傳。（編輯：張均懋）1140123