防中國洗產地避美關稅 海關擬高頻率查核違規轉運

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（中央社記者張璦台北10日電）美國總統川普宣布對中國大幅加徵關稅，為嚴防中國洗產地、對台出口低價傾銷貨品規避美國關稅，財政部官員今天表示，除既有的3道防線機制，也立即成立「強化違規轉運查核小組」，查核頻率會非常高，並建立風險管理系統，精準打擊違規轉運。

立法院財委會今天邀請財政部等部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李坤城質詢時關切台灣、美國非關稅貿易障礙要如何處理。財政部長莊翠雲表示，政府已針對台美之間的非關稅貿易障礙進行盤點，有關財政部部分，包含違規轉運，這方面政府已跨部會建立好事前預防、事中嚴查及事後嚴罰等3道防線機制，海關會持續精進相關作為。

列席備詢的財政部關務署長彭英偉指出，海關立即在各關區成立新的強力查核小組，「查核頻率會非常高」，同時，也會建立風險管理系統，精準打擊違規轉運。

此外，因應美國對等關稅影響，海關也端出降低業者行政成本的相關措施，包含保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核等；與會的國民黨立委陳玉珍也提到，關務署現在的人力不足情形要加緊改善，以利加速行政效率。

民眾黨立委黃珊珊關切台灣汽車貨物稅議題，若美國政府要求調降，台灣如何盤點因應。莊翠雲表示，目前進口汽車、國產汽車都要課徵貨物稅，電動車則可免貨物稅；相關措施都會在盤點範圍內，盤點結果會提交經貿談判小組評估。

國民黨立委賴士葆等朝野立委關切，若台灣對美關稅全部調降至零，稅損規模為何。莊翠雲指出，台灣去年從美國進口400多億美元，這部分的關稅大約7.5億美元。莊翠雲在回應國民黨立委羅明才質詢時也強調，台灣政府與美國談判時不會卑躬屈膝。

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此外，立法院財委會今天審查「加值型及非加值型營業稅法」相關條文修正草案，其中關鍵的小規模營業人認定標準、營業人開立發票的銷售額門檻是否調整，以及調整規模，會中朝野立委與財政部討論熱絡，最終決議相關條文保留送朝野協商。

財委會進一步決議，請財政部於1個月內研議小規模營業人資格認定、營業人使用統一發票銷售額標準及優惠稅率的適用，向立法院財政委員會提出對應方案。（編輯：張良知）1140410