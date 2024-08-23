中信金擬砸1314億收購新光金 最快8/26送金管會審議

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（中央社記者羅元駿台北23日電）中信金今天臨時董事會決議通過公開收購新光金，每股收購價為新台幣14.55元，預計將斥資1314億元一次收購51%股權；不過對是否趕得及9月10日新新併股臨會過戶截止日前取得金管會核准，中信金總經理高麗雪強調，下週一或週二送金管會審議，「希望維護全體股東權益，盼金管會能在合情合理合規之下審議」。

新光金、台新金昨天宣布啟動新新併並說明換股條件，中信金欲搶親新光金，趕在今天也宣布收購價格，金金併首見「雙龍搶珠」局面。

中信金今晚在證交所召開重大訊息記者會說明，將以14.55元的價格收購新光金，其中對價為1股普通股新光金，換發中信金普通股0.3132股，以及現金為每股4.09元。

高麗雪說明，8月20日董事會已通過14.55元的收購價格，今天召開的臨時董事會將25%收購上限調高至51%，一次取得新光金過半股權，助於維持市場秩序及穩定性，預計最快下週一或週二送件金管會核准。

高麗雪表示，若以公開收購上限51%計算，本次收購現金每股4.09元部分，支付現金總計為360億元；若51%股票加現金總共支出為1314億元。她說明，目前中信金並未持有任何新光金股票，會在本次透過公開收購「合法合規」的方式進行。

依據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。

台新金、新光金2家金控預計10月9日召開股臨會討論新新併，9月10日將是過戶截止日，外界關心中信金是否趕得及過戶截止日前取得金管會核准。

高麗雪表示，假設性問題不適合回答，目前是先取得主管機關同意為主，收購路蠻長也艱困。

媒體追問，若趕不及在9月10日前取得核准發動收購，台新金與新光金股臨會通過新新併提案，中信金是否會繼續收購或另有備案。高麗雪則重申，不回答假設性問題。

這次金金併出現雙龍搶珠罕見情況，金管會對於合併案強調維持金融市場秩序的重要性，高麗雪被問及如何爭取金管會支持，她表示，中信金屬自律性的公告，全體股東的權益要確保合情合理合法基礎下，能得到主管機關的核准，讓新光金股東有選擇的機會。

根據中信金今天公布的14.55元收購價格，與新光金今天收盤價為12.45元計算，溢價率約為16.8%。（編輯：潘羿菁）1130823