台積電回神電金轉強 台股收盤翻紅漲9.22點
2024/8/23 14:10（8/23 14:23 更新）
（中央社記者江明晏台北23日電）台股今天開低震盪，盤中下探21935.98點，跌約213點，隨著台積電、鴻海、電金族群回神，指數尾盤翻紅，終場上漲9.22點，收在22158.05點，成交量能較22日回溫。
投資人將焦點轉向聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表的演說，美股主要指數受科技股領跌收黑。
台股今天開低震盪，指數最低下探21935.98點，跌約213點；隨著台積電回神、鴻海翻紅，電金族群收紅，助攻指數回到平盤之上。
終場加權指數收在22158.05點，上漲9.22點，漲幅0.04%，成交值至新台幣3048.55億元，較22日略為回溫。電子股漲0.11%，金融股漲0.06%，櫃買指數收紅，漲0.71%。
觀察盤面焦點，台積電今天盤中下探939元，下跌12元，終場收在949元，下跌2元，跌幅0.21%。鴻海午盤翻紅，收盤漲0.28%，重回180元，聯發科收黑，跌幅收斂至0.41%。大立光收漲1.67%。
AI概念股點火，廣達回到平盤、緯穎漲逾2%，緯創、技嘉、欣興收紅。半導體展在即，帶旺設備股，志聖漲停，昇陽半導體收漲逾8%。
綠能股強勢表態，雲豹能源、泓德能源上漲；運動相關族群勁揚，喬山、來億-KY領頭強漲。
金融股方面，台新金與新光金將以換股方式完成合併，股價走勢兩樣情，台新金收盤漲3.19%，新光金早盤重跌逾6%後，收盤回到平盤。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期量縮盤整，主要因為指數接近漲多壓力區，加上市場靜待美國聯準會主席鮑爾公開演說，觀望氣氛濃厚。（編輯：張均懋）1130823
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