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台積電德勒斯登設新廠 德國避免政治化引中國不快

2024/8/22 11:48（8/22 12:05 更新）
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台積電標誌。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社柏林21日綜合外電報導）美國政治新聞媒體Politico報導，晶圓代工龍頭台積電規劃在德國德勒斯登（Dresden）設立新晶圓廠，對當地來說是個大好消息，但德國希望能避免疏遠最大貿易夥伴中國。

德國和歐盟領袖20日在台灣商業大亨陪同下，於德東城市德勒斯登為一座耗資數十億歐元的晶圓廠舉行動土典禮，這是歐洲與台灣加強關鍵技術合作的重要時刻。

對德國而言，設廠的挑戰為何？要避免德國與中國微妙關係受到負面影響。

台灣科技龍頭、世界最大晶片製造商台積電，是德勒斯登耗資100億歐元計畫的主要合作夥伴。這項合資計畫預期將推動歐盟實現在歐洲製造更多晶圓的目標，而德國重要的汽車工業也會因為晶片生產線開展而受惠。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）參加20日的動土典禮，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也有出席，她告訴與會者說，德勒斯登工廠「為歐洲作為全球創新引擎背書」。

但觀察家警告說，德國與台灣在生產關鍵技術方面的合作，很容易引發中國的擔憂。

中國經常指責一些與台北加強外交關係的國家。北京在取得微晶片技術方面，也與美國、荷蘭和其他西方盟友意見不和。

另一方面，德國過去幾年與中國外交關係猶如走鋼索，擔心其貿易利益因地緣政治緊張而受到損害。官方也一直保持高度警覺，不要為了向台灣示好，而刺激中國不滿情緒。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchatel）表示：「德國確實已盡最大努力來保持德勒斯登投資計畫盡量商業化、非政治化。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130822

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