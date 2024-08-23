台積電ADR下跌2.92% 法人：台股挑戰季線有壓
2024/8/23 08:11
（中央社記者江明晏台北23日電）美股主要指數今天在科技股領跌下收黑，台積電ADR下跌2.92%，台股22日跌89.06點，收在22148.83點，法人分析，台股近期挑戰季線有壓，漲多個股獲利了結，將關注9月題材如蘋概股、半導體展等。
投資人將焦點轉向聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表的演說。道瓊工業指數下跌0.43%、標準普爾500指數下滑0.89%、科技股那斯達克指數下挫1.67%、費城半導體指數挫跌3.44%。台積電ADR下跌2.92%，收在166.44美元。
台股22日跌89.06點，收在22148.83點，成交值新台幣2893.96億元，創今年2月以來新低。三大法人合計賣超112.95億元，其中自營商賣超29.71億元，投信買超17.67億元，外資及陸資賣超100.91億元。
法人分析，大盤近期挑戰季線有壓，漲多個股出現獲利了結情形，隨著時序接近8月尾聲，市場提前鎖定9月題材，蘋果概念股、國際半導體展相關個股陸續暖身。（編輯：張均懋）1130823
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