台股量縮收跌89點 持續失守5日均線

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（中央社記者何秀玲台北22日電）台股今天開高走低，電子權值股熄火，量縮下跌近100點，最後收22148.83點，下跌89.06點，跌幅0.4%，成交金額新台幣2893.96億元，指數持續失守5日均線，代表中小型股的櫃買OTC指數則站穩季線之上。

大型權值股台積電下跌7元，跌幅0.73%，鴻海下跌4元，跌幅2.18%；聯發科上漲10元，漲幅0.82%，日月光投控下跌2.5元，跌幅近1.64%。

央行下令國銀9月6日前提報不動產貸款總量自主改善方案，營建股指數收盤下跌1.56%，已連續3天下跌。指標股京城早盤下跌逾6%，盤中強漲攻上124元漲停；愛山林、永信建也翻紅上漲，漲幅皆逾1%；華固一度拉升至平盤，終場下跌2元，跌幅1.38%，其餘營建股多數走弱。

隨台積電擴廠，特用化學股包括永光、三晃、中華化皆攻上漲停。

另外，機器人概念股精聯攻漲停收53.7元，高鋒上漲近4%、維田上漲逾2%。

法人表示，大盤短線來看面臨震盪，漲多整理態勢確定。另外，全球央行年會22日將在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，預料美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發表談話，聯準會利率動向受到市場高度關注。（編輯：張均懋）1130822