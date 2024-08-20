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外資台指期淨空單增 法人：台股觀察美利率動向

2024/8/20 16:58
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股今天走勢量縮震盪，終場小漲19點收22429點，連2日未能站穩季線，外資在台指期淨空單增加至3.56萬口，外資今天賣超鴻海終結連2買，連8日買超台積電累計6.07萬張。

法人評估，台股後市觀察美國降息動向、以及下週輝達（NVIDIA）財報結果，美元和新台幣匯率走勢牽動資金回流，輝達財報則攸關人工智慧AI產業景氣。

全球央行年會將於美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，預料美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發表談話，市場高度關注聯準會利率動向，牽動美股和亞股走勢。

台股今天盤勢震盪，市場觀望氣氛濃，尾盤電子金融小反彈，中小型股櫃買OTC指數勁揚，終場加權指數小漲19.47點，收22429.1點，漲幅0.09%，成交值相對萎縮至新台幣3507.88億元，台股連2日呈現量縮震盪格局，且連2日未能站穩季線約22449點。

三大法人今天合計賣超15.48億元，其中自營商賣超84.22億元，投信買超21.17億元，外資及陸資買超47.57億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加485口至8365口，其中外資淨空單增加983口至35638口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超新光金達3.03萬張排名第1，買超聯電2.22萬張排名第2，買超長榮航、大亞、中信日本半導體（00954）、鴻準等均超過萬張。

相較之下，外資賣超英業達1.79萬張排名第1，賣超元大美債20正2（00680L）約1.52萬張排名第2，賣超中信金、開發金、鴻海各超過萬張。

外資今天賣超鴻海1.16萬張，終結連2買；外資今天買超台積電1370張，連8個交易日買超台積電累計6.07萬張。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，台股從前波低點跌幅反彈，已有一半幅度，從技術面來看接近收復急跌區，重回中長期偏多格局，不過指數反彈至前波1/2跌幅位置，呈現低量反彈，也顯示部分搶短獲利了結賣壓浮現。

黃文清表示，台股反彈接近前波高位套牢區，市場追價意願不足，大盤震盪區間整理為主，不過科技股仍相對穩健，指數急跌機率不大。

展望台股後市，黃文清指出，若台股要再往上攻堅，需觀察美國降息動向、以及下週人工智慧晶片大廠輝達財報結果，美元和新台幣匯率走勢牽動資金回流，輝達財報則攸關AI產業景氣。（編輯：楊凱翔）1130820

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