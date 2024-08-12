台股漲304點回血 外資敲進晶圓雙雄、金融股

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（中央社記者江明晏台北12日電）台股今天漲304.26點，收在21773.26點，回補5日跳空下跌缺口，外資買超191.48億元，雖然買超首位的是反向ETF元大台灣50反1，仍敲進晶圓雙雄聯電、台積電，以及緯創與金融股等；法人認為，台股已暫時揮別低點，後續可觀察財報利多。

台股今天漲304.26點，收在21773.26點，成交值新台幣3824.66億元。

三大法人合計買超新台幣186.46億元。其中，自營商賣超84.03億元，投信買超79.01億元，外資及陸資買超191.48億元。

值得注意的是，外資連2日買超，自營商連25日賣超，投信自7月以來，已連續29日買超。

根據外資今天前十大買超股清單，外資買超元大台灣50反1（00632R）居首位，買超逾4.4萬張，並買超聯電逾3.5萬張、元大台灣價值高息（00940）逾2.7萬張、緯創逾1.7萬張、長榮航1萬6636張、玉山金1萬6546張、兆豐金逾1.3萬張、台積電逾1.1萬張、群創逾萬張、新光金7802張。

外資賣超前十大清單方面，外資賣超中信金3.6萬張居首位，其餘依次為開發金逾1.8萬張、金寶逾1.6萬張，並針對日月光投控、中興電、華南金、友達、泰銘都賣超逾6000張、賣超京元電、中石化逾5000張。

投信則大力敲進金融股、權值股、分別買進中信金、聯電、永豐金、兆豐金、鴻海、京元電、廣達、國票金等。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，台股持續反彈，今天回補5日下跌缺口，上方壓力區間預估在22300點和22400點，後續將持續觀察台股企業陸續公布的業績財報，以及8月中下旬輝達（NVIDIA）的財報成績單，如果有利多消息，台股指數進一步往季線反彈機會較高。

他進一步分析，這一波反彈由台積電7月營收創歷史新高帶動，加上廣達法說會釋出正面訊息，也帶動股價大漲，市場也期待即將登場的鴻海法說會，顯示人工智慧AI股還是受到人氣關注，整體而言，台股低點已見，未來要再大幅度跌破低點的機會偏低，但大漲反彈可能還需要一段時間。

至於全球股災狀況，他認為，目前國際股市狀況較回穩，大致都幾乎收復先前跌勢，後將將持續觀察經濟數據，市場也普遍確認美國9月將調降利息。（編輯：楊凱翔）1130812