美元示弱亞幣飆 新台幣強升2.58角距31元僅一步之遙

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）美國聯準會幾乎篤定於9月降息，新台幣今天隨亞幣一同展開絕地大反攻，一舉闖過32.2、32.1元兩道關卡，收在32.03元、狂升2.58角，改寫逾4個月最高價，台北及元太外匯市場也爆出22.19億美元的大量。

美國公布的一連串經濟數據，除了印證通膨持續放緩，也減輕投資人對於經濟硬著陸的憂鬱，大幅提振市場情緒，熱錢重返亞洲新興市場，加上美元指數重摔，主要亞幣全面大漲。

新台幣一早以32.23元開出後，便強勢攻高，迅速闖過32.2元、32.1元兩道關卡，盤中最高升抵32.023元，今天盤中與收盤價雙雙改寫逾4個月新高紀錄。

外匯交易員直言，推動新台幣走升的關鍵力道就是外資，在一連串經濟數據都支持美國聯準會（Fed）降息決策之下，美元指數下挫，熱錢則重返亞洲新興市場，頗有提前布局的味道，這也讓今天亞幣全面強漲，新台幣順勢跟著國際盤升值。

「市場幾乎就是外資跟央行這兩個力道」，外匯交易員表示，熱錢大舉湧入，推動新台幣匯價狂飆，雖然亞幣都在升值，央行不希望新台幣衝得太快，幾乎每個價位都進場踩煞車、積極調節；至於出口商，看到匯價狂升難免緊張，但因為距離月底有段時間，還可以等，今天進場的拋匯力道有限。

央行統計，由於美國聯準會9月降息已成市場共識，美元指數顯露疲態，今天下挫0.76%，亞幣全數走高，人民幣上漲0.38%，新台幣勁揚0.81%，韓元及日圓升勢猛烈，分別升值1.52%及1.98%。

外匯交易員指出，新台幣隨著國際盤走，如果亞幣持續走揚，新台幣很有機會挑戰31元。

外匯交易員表示，全球央行年會將於8月22日至24日在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）登場，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於23日發表主題演說，這將是牽動全球後續金融局勢的重磅事件，市場期待鮑爾釋出偏鴿訊號，定調降息決策，並關注他對經濟情勢的看法。（編輯：楊蘭軒）1130819