本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車
首頁 / 證券

投資人靜待關鍵財報與鮑爾演說 亞股漲多跌少

2024/8/20 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港20日綜合外電報導）繼美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾可能在本週央行首長年會中釋放降息訊號，帶動市場樂觀情緒後，亞洲投資人抱持謹慎態度，股市今天收盤漲多跌少。

法新社報導，由於近期數據顯示美國經濟在通膨放緩和勞動力市場疲軟的情況下仍維持良好狀態，市場普遍預期聯準會將自下月起放寬長期以來的貨幣緊縮政策。

儘管美國多間大型零售商將於本週公布財報，市場主要焦點仍是鮑爾（Jerome Powell）即將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行總裁年會發表的談話。這場本月22日至24日舉行的重要會議被視為聯準會降息週期的啟動平台。

市場普遍押注聯準會可能在下月宣布降息25個基點，有些人甚至預測將調降50個基點，並於年底前再降息2次。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）在其「繁榮的黑暗面」（Dark Side Of The Boom）電子報中寫道：「市場比平常更看重他（指鮑爾）的說法，期盼出現放鴿訊號，以為9月的降息鋪路。」

然而，殷尼斯指出，市場「不應指望鮑爾現在就透露完整降息計畫。目前還有一份非農就業報告尚未發布，9月的降息幅度仍懸而未決，接下來也可能還有多次降息。」

亞洲投資人的態度略顯謹慎，但多數市場今天收盤仍上揚。

東京股市上漲1.8%，收復昨天的跌幅；雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市皆收高。

然而，香港和上海股市在近期走高後回落；威靈頓股市也收跌。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130820

#亞股
#降息
#鮑爾
#聯準會
鮑爾
外資台指期淨空單增 法人：台股觀察美利率動向美元示弱亞幣飆 新台幣強升2.58角距31元僅一步之遙
殷尼斯
市場消化美國7月CPI數據 亞股收盤走勢不一美就業數據引發衰退疑慮 亞股追隨美股跌勢重挫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：