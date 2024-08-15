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市場消化美國7月CPI數據 亞股收盤走勢不一

2024/8/15 19:30
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（中央社香港15日綜合外電報導）美國7月消費者物價指數（CPI）持續下滑、通膨持續降溫，使外界對聯邦準備理事會（Fed）即將大幅降息的預期升高，但亞股並未完全追隨美股前一日漲勢，今天收盤走勢不一。

法新社報導，根據外界熱烈期盼的美國消費者物價指數數據，7月年增率為2.9%，寫下2021年3月來最低年增幅，為聯準會開始降息鋪路。

投資人樂觀認為，聯準會在9月政策會議決議的降息幅度可能超過預期中的25個基點（1碼），有些人甚至預估聯準會可望一口氣降息50個基點（2碼）。

分析師殷尼斯（Stephen Innes）在自家「繁榮的黑暗面」（Dark Side Of The Boom）電子報中寫道，「當前的熱絡氛圍已超越聯準會是否會在9月17日至18日的政策會議調降利率的層次，而是聚焦聯準會的降息幅度有多大」。

日本今天公布的第2季國內生產毛額（GDP）成長0.8%、優於預期，激勵日股基準日經225指數上漲。

昨天日本首相岸田文雄宣布將於9月卸任；物價上漲侵蝕民眾所得、引發民怨，加上他領導的自民黨爆出一連串政治醜聞，導致岸田在明年大選登場前的民調崩跌。

三井住友信託銀行（SuMi TRUST）經濟學家上野裕之（Hiroyuki Ueno）在官方數據出爐前表示：「消費者信心應已改善，因為隨著加薪承諾開始兌現，實質薪資已出現正成長。」

不過，來自中國的消息並不樂觀，數據顯示中國7月工業生產活動持續放慢，但失業率續升，同月消費者支出僅略高於分析師預期。

儘管這些消息激不起投資人的熱情，上海股市今天收盤仍上漲近1%；港股微跌作收。

其他亞股方面，首爾、雪梨、新加坡及威靈頓股市收高，台北、雅加達、曼谷及馬尼拉股市收低。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130815

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