本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄3/300
首頁 / 國際

二戰結束79週年 日皇：深刻反省不重蹈戰爭覆轍

2024/8/15 18:28（8/15 21:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日皇德仁（左）15日在全國戰歿者追悼式提到「深刻反省」。（共同社）
日皇德仁（左）15日在全國戰歿者追悼式提到「深刻反省」。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）今天是日本在第二次世界大戰投降79週年，日皇德仁於日本官方舉辦的追悼儀式上重申「深刻反省」等說法；首相岸田文雄也跟2023年和2022年一樣提及「歷史教訓」。

讀賣新聞報導，日本政府今天於東京都千代田區的日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」，日皇德仁、皇后雅子、岸田文雄及戰歿者遺族等各界人士，約有4000人列席參加；與會者在今天正午一同默禱。

全國戰歿者追悼式於2020年起因為COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）的防疫措施，沒有全員齊唱國歌，僅由交響樂團演奏，不過今年恢復齊唱國歌。

日皇德仁今天致詞表示，回顧過去深刻反省，懇切地祈願不再重蹈戰爭慘禍覆轍，與國民共同衷心悼念亡於戰禍及在戰場離散的人們，祈願世界和平與日本更進一步發展。

包含平成時代在內，日皇已連續10年於全國戰歿者追悼式提到「深刻反省」。

日本政府15日在日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」。（共同社）
日本政府15日在日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」。（共同社）

岸田致詞沿襲去年及前任政府的說法指出，「我國今天的和平與繁榮，建立在戰歿者的寶貴生命與苦難歷史上，我們片刻都不能忘記此事」。

他還說：「絕不重複戰爭的慘禍，我們將超越世代，繼承並貫徹這堅定的誓言。」

全國戰歿者追悼式在往年約有5000名遺族列席參加，2020年起受到COVID-19疫情影響，參加人數大幅減少。日本政府今年目標是把儀式規模恢復到疫情前的水準，不過今年出席人數僅有往年的7成左右。

受到前日相安倍晉三遇刺身亡以及岸田先前遇襲影響，今年追悼儀式的維安規格比照去年，入場前須檢查隨身物品及通過金屬探測器。

在今年的全國戰歿者追悼式，最年長出席者為97歲的北海道民眾長屋昭次，他的胞兄死於戰場；而最年輕的列席者酒井清凪年僅3歲，他是戰歿者的玄孫。

1945年8月15日，日皇裕仁宣布無條件投降，到了9月2日，日本代表重光葵在東京灣內的美軍戰艦密蘇里號（USS Missouri）甲板上簽署「降伏文書」，向同盟國無條件投降。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130815

#日本
#岸田文雄
#日皇德仁
#第二次世界大戰
#二戰
延伸閱讀
二戰結束79週年 中國仍有民眾受害於日軍所遺化武日本沖繩戰役79週年 縣民對類似戰前氛圍感不安諾曼第登陸老兵年屆百歲 80週年紀念活動恐成最後盛會諾曼第登陸80週年拜登矢言不背棄烏克蘭 澤倫斯基與老兵相擁互讚英雄美博物館展示29年 日章旗歸還二戰陣亡日本兵家屬
岸田文雄
岸田文雄向靖國神社獻祭祀費 中國向日本提交涉市場消化美國7月CPI數據 亞股收盤走勢不一
岸田文雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日本Q2經濟成長0.8% 優於預期
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：