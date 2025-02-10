前日相岸田遇襲案 檢方主張犯嫌有殺意求刑15年

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本和歌山地方法院今天開庭審理2023年時任日相岸田文雄遇襲案，檢方認為「這是針對在職首相的恐怖主義行為」，主張被告具有殺人意圖，請求法院量處15年有期徒刑。

2023年4月，岸田到和歌山市雜賀崎漁港輔選時，兵庫縣川西市的無業男子木村隆二朝岸田近處投擲自製爆裂物且引爆，造成1名員警與1名民眾共2人受傷，岸田在維安人員保護下平安撤離。

木村當場被捕，事後被和歌山地方檢察廳依殺人未遂、違反爆裂物取締罰則及公職選舉法等共5項罪名起訴。

日本放送協會（NHK）報導，這場官司的爭點在於被告是否有殺人意圖。

和歌山地院今天審理此案時，檢方主張「專家作證爆裂物具有殺傷能力，且案發現場聚集許多人，即使（有人）因此受到致命傷也不足為奇」。

檢方也稱，若被告僅是想博取關注，使用爆竹應該就能達成目的，但是被告刻意使用填入火藥的管狀爆裂物，且知道該爆裂物的威力，主張被告具有殺人意圖。

檢方也認為：「這是針對在職首相，捲入周邊（人士）的恐怖主義行為，可能嚴重影響國政。」

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面對檢方起訴內容，被告先前曾主張自己「並無殺意」，今天則進一步主張殺人未遂罪名與違反爆裂物取締罰則均不成立，僅傷害罪等罪名成立。

和歌山地院自本月4日起審理此案，預定19日宣判。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1140210