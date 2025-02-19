襲擊前日相岸田文雄 一審認定犯嫌具殺意判10年徒刑

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本25歲男子木村隆二2023年朝正在輔選的時任首相岸田文雄等人投擲爆裂物，被檢方依殺人未遂等5罪起訴，和歌山地方法院今天判處被告10年有期徒刑。

日本放送協會（NHK）及每日新聞報導，岸田2023年4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選時，遭兵庫縣川西市無業男子木村隆二投擲自製爆裂物且引爆，造成1名員警與1名民眾共2人受傷，岸田在維安人員保護下平安撤離。

木村當場被捕，事後被和歌山地方檢察廳依殺人未遂、違反爆裂物取締罰則、公職選舉法、火藥類取締法等共5項罪名起訴。

檢方認為「這是針對現任首相的恐怖主義行為」，主張被告具有殺人意圖，本月稍早具體求刑15年。

在調查階段始終保持緘默的被告，在地院審理期間於庭上致歉說「造成許多人的困擾，相當抱歉」。

此案爭點包含被告是否具有即使有人死亡也無所謂的殺人意圖，及是否有傷人目的。

檢方根據專家重現的實驗結果，認為爆裂物具有殺傷力，「若擊中人體，相當可能致死」，且指出被告明知爆裂物威力，且在人群聚集情況下引爆，認為被告具有殺意。檢方強調，「這是會波及多人的惡劣恐怖主義行為」。

對此，辯護律師主張，「（被告）當時目的是在像首相等名人附近製造巨響」；被告當時是為了引起大眾關注其不滿選舉制度所提起的民事訴訟，並無殺意或加害意圖，因此主張殺人未遂罪不成立。

此外，辯護律師指出，有關被告遭控違反在以傷人為目的使用爆裂物行為應受罰的爆裂物取締罰則，由於其目的不同，主張不應適用這項罪名。

不過，和歌山地院審判長福島惠子今天表示，「根據專家的實驗結果，該爆裂物確實具有殺傷能力，被告明知前首相岸田文雄等人可能會因此喪命，卻仍然選擇投擲爆裂物」，認為被告具有殺意，做出殺人未遂罪成立的判斷。

福島也指出，「（犯行）以現任首相為目標，造成整個社會極大不安。被告曾就選舉制度提起訴訟，並在社群媒體上發聲但未獲關注，為了吸引社會關注選擇重要人物下手，是有計畫的犯罪」。

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福島也說，「必須嚴懲避免出現模仿犯。此外，被告行為嚴重妨害民主制度基礎的選舉制度，這點絕不能輕視」，判處被告10年有期徒刑。

關於檢方提出的其他指控，包括私自製造約560公克火藥等涉違火藥類取締罰則；在現場持有刀械涉違槍刀法；及中斷演講涉違公職選舉法，被告對起訴內容未表示異議。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1140219