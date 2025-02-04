前日相岸田遇襲案首度庭審 聚焦被告是否有殺意

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本和歌山地方法院今天首度開庭審理2023年時任日相岸田文雄到和歌山市輔選時遭人投擲爆裂物案，消息人士表示，被告是否具有殺意以及被告是否透露犯案動機將成焦點。

日本放送協會（NHK）報導，岸田2023年4月到和歌山市雜賀崎漁港輔選，兵庫縣川西市的無業男子木村隆二當時朝岸田近處投擲爆裂物且爆裂物引爆，造成1名員警與1名民眾共2人受傷，岸田在維安人員保護下平安撤離。

木村當場被捕，事後被和歌山地方檢察廳依殺人未遂、違反爆裂物取締罰則及公職選舉法等共5項罪名起訴。

和歌山地院今天上午起首度開庭審理此案。相關人士透露，檢方預計傳喚已鑑定爆裂物的專家等人作證，認定該爆裂物具有殺傷能力，主張被告有殺害岸田的意圖。

另一方面，辯方預計針對部分起訴內容提出異議。

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現年25歲的被告被捕後，面對調查時始終保持緘默，他是否會在法庭上陳述事件經過，以及透露犯案動機也是外界關注的焦點。

這次審理預計為期4天，和歌山地院預定本月19日宣判。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140204