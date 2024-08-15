本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄4/300
首頁 / 國際

日本Q2經濟成長0.8% 優於預期

2024/8/15 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府今天公布數據顯示，日本第2季經濟成長0.8%。在日相岸田文雄決定下台後，經濟轉正對下任首相是個好消息。

日本第1季經濟下滑0.6%，由先前的下滑0.7%向上修正。

日本第2季經濟成長0.8%，超出市場預期的0.6%，成長主要受惠經濟活動、資本和公共投資等增加。

三井住友信託銀行（SuMi TRUST）經濟學家上野裕之（Hiroyuki Ueno）在官方數據發布前表示：「消費者信心應有所改善，因為隨著加薪承諾開始兌現，實際工資已經呈正成長。」

他說：「此外，一些汽車製造商交車量回升，也已明顯帶動消費者支出。」

岸田文雄昨天宣布，不會參加9月自民黨總裁選舉，自己將於下個月辭去首相之職。

由於物價高漲侵蝕日本人荷包，加上一連串醜聞，岸田文雄民調支持率上任近3年來一直下滑。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1130815

#日本
#自民黨
#岸田文雄
#經濟成長
岸田文雄
日本終戰日 岸田文雄向靖國神社獻祭祀費日本自民黨總裁選戰開打 群雄割據選情混沌
岸田文雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日本終戰日 岸田文雄向靖國神社獻祭祀費
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：