聯準會降息有望日股續漲 岸田棄選後漲幅收斂

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本東京股市今天在美國可能降息的正面因素激勵下，延續漲勢，但在日本首相岸田文雄宣布不參選黨魁，增添政壇不確定性後，漲幅收斂。

美國昨天公布比預期疲軟的躉售物價數據，升高市場對聯邦準備理事會（Fed）下月降息預期心理。

由於多數投資人不認為日本首相換人後，政府政策會出現重大改變，因此美國經濟展望被認為比日本政治前景重要。

日股基準日經指數盤中一度上漲1.3%，終場收漲209.92點或0.58%，來到36442.43點。東證股價指數盤中一度上漲1.8%，終場收漲28.35點，或1.11%，來到2581.90點。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130814