鮑爾全球央行年會演說將登場 亞股大多收高

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（中央社香港23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天稍晚將在全球中央銀行年會發表演說，受到投資人密切關注，亞洲股市今天收盤大多上漲。

法新社報導，儘管聯準會9月調降利率已被視為勢在必行，但市場仍戰戰兢兢面對鮑爾（Jerome Powell）今天將在美國懷俄明州（Wyoming）傑克森霍爾（Jackson Hole）發表的演說，擔心他的表態可能不如期望般鴿派。

鮑爾近幾週來曾表示，降息「最快」可能在9月到來，且聯準會官員不必等到美國通貨膨脹率降至2%的目標才行動，使得投資人對於降息已有心理準備。

不過，美國公布的7月新增非農業就業人口遠不如預期，其他跡象也顯示美國勞動市場已走軟，令一些人開始擔憂美國經濟有落入衰退的危險，即使一連串其他數據顯示不致如此。

昨天公布的數據又顯示，美國申請失業給付人數略增，製造業活動也減弱。雖然同時公布了成屋銷售數增加，仍未能吹散經濟衰退疑慮。

美國股市3大指數昨天收低，亞洲股市今天早盤走勢也不穩，所幸終場大多收復跌勢。東京股市收高0.4%，上海股市收漲0.2%，新加坡、台北、威靈頓、曼谷和雅加達股市也收高。

日本央行日本銀行總裁植田和男今天告訴日本國會，若日本通膨和經濟表現符合預期，日銀可能再度升息。消息傳出後日圓匯價走揚。

日銀數週前才意外升息，引發日圓強勁升值、日股大跌。而日本近期公布的7月核心通膨率略增，並持續遠高於日銀目標水準。

香港股市今天則收低0.2%，因科技類股大多跟隨美股同業下跌。雪梨和首爾股市也收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1130823