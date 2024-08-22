聯準會會議紀要：多數委員認為9月降息為適當之舉

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）的多數成員認為，他們7月開會時，決議在9月降息可能是「適當」之舉。

聯準會在7月利率政策會議紀要中指出：「絕大多數（委員）觀察到，若持續出爐的經濟數據大致符合預期，在下次會議鬆綁政策可能是適當之舉。」

法新社報導，今天出爐的會議紀要可能引發外界預期，當決策者9月開會時，聯準會將啟動這波降息循環，展開漫長的寬鬆貨幣政策之路。

交易人現正懷著預期心理等待聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）23日的演說，期望從中獲得關於未來降息路徑和範圍的線索。

儘管決策委員7月一致同意維持利率不變，但聯準會今天指出，部分委員已觀察到近期抗通膨有所進展和失業率攀升，「在本次會議提供將目標範圍下調25個基點的合理理由，或者他們原可支持這樣的決策」。

聯準會致力欲將通膨年率回歸2%的長期目標，將基準貸款利率維持在5.25%至5.50%區間的23年高點已逾1年。

近幾個月來，聯準會偏好的總體通貨膨脹（headline inflation）年率已減緩至2.5%，同時失業率激增至4.3%，但以歷史標準衡量仍處於較低水準。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）資料，期貨交易人現在全數預期聯準會9月降息，現在關注焦點在於降息規模有多大。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1130822