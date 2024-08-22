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市場靜待鮑爾演說 新台幣終止連6升收31.966元

2024/8/22 17:41（8/22 18:11 更新）
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新台幣與美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）投資人靜待美國聯準會主席鮑爾的演說，市場瀰漫觀望氣氛，亞幣漲高回落加上熱錢出走，台灣股匯市雙雙陷入盤整，新台幣匯率終止連6升，今天收盤收在31.966元，貶值2.8分，台北及元太外匯市場總成交金額明顯縮水，僅12.175億美元。

聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄出爐，多數官員支持聯準會（Fed）9月降息、鴿聲嘹亮，加上美國非農數據大幅下修，美債殖利率應聲下挫，美元指數跟著跳水、一度失守101價位。

儘管美元持續示弱，但因全球央行年會登場，鮑爾將發表演說，市場靜待鮑爾釋出更多關於降息決策的線索、並關注其對於美國經濟的看法，外資先行匯出回防，亞幣偏弱整理。

新台幣兌美元今天開盤價為31.91元，早盤反映美元走弱，一度小升至盤中高點31.895元，隨即震盪翻貶，最低觸及31.974元。

台股則是開高走低，電子權值股熄火，量縮下跌近100點，最後收22148.83點，下跌89.06點。外資擴大賣超幅度、今天賣超破百億元。

外匯交易員指出，市場篤定美國聯準會將於9月降息，最近可以看到美元大幅下挫、亞幣強勢反攻，雖然大環境支持亞幣回彈，但若鮑爾演說沒有更多亮點，不排除有「利多出盡」的可能，整體國際盤走勢還是得等鮑爾演說結束後，方向才算大致底定。（編輯：楊蘭軒）1130822

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