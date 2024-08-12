房市熱度不減 7月房地合一稅73億元創單月新高

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（中央社記者張璦台北12日電）房市買氣熱度延續，財政部今天公布最新稅收統計，7月房地合一稅實徵約新台幣73億元、創歷年單月新高，年增1.2倍、連12紅，帶動前7月房地合一稅實徵366.1億元、續創同期新高，年增94.2%。

財政部今天公布7月全國賦稅收入2165億元、年增11.5%；累計1至7月實徵淨額2兆3511億元，較去年同期增加2.8%。觀察與房地交易相關的稅目，7月、前7月的土增稅、契稅、房地合一稅均呈年增格局。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，今年上半年不動產市場交易量處於相對高檔，受8月逢民俗月影響，推升部分民眾在7月提前購屋的意願，加上預售屋交屋潮挹注，7月六都住宅買賣移轉棟數年增率續呈雙位數成長，同時，各家不動產顧問公司報告顯示，建商購地也轉趨積極。

反映在稅收上，劉訓蓉指出，土增稅7月實徵81.3億元、年增17.8%，以新北、桃園、台中市增加較多，但台北市年減24%，主因是台北市千萬元以上大案件較去年同月減少；累計前7月實徵525.2億元、年增23.3%，同樣以新北、桃園、台中市增加較多。

契稅方面，劉訓蓉表示，7月實徵近17億元、創歷年同月新高，年增21.8%，以台中、高雄及桃園市增加較多；累計前7月實徵109.4億元、創歷年同期新高，年增34.9%，以高雄、新北及桃園市增加較為顯著。

同時，劉訓蓉指出，房地合一稅7月實徵約73億元、年增40億元，雙創歷年單月新高，年增1.2倍、連續12個月至少雙位數正成長，增加規模以新北、台中、高雄市較多；累計前7月實徵366.1億元、年增近178億元，雙創歷年同期新高，年增94.2%，同樣以新北、台中及高雄市增加較多。

展望後市，劉訓蓉表示，近期台股大幅修正，且部分銀行也傳出放款水位已逼近警戒線，11月美國總統大選帶動地緣政治風險等因素影響，加上低基期紅利已不存在，預期8月起房地交易相關稅收增幅會逐漸收斂。（編輯：楊蘭軒）1130812