台股交投熱絡7月證交稅連15紅 實徵315億寫史上次高

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（中央社記者張璦台北12日電）7月台股創高後回落，但受惠市場交投熱絡，成交值站穩新台幣5000億元大關，帶動證交稅單月實徵315億元，寫歷年單月次高，無懼颱風假休市等影響，年增41.1%、連續15個月正成長。

財政部今天公布7月全國賦稅收入2165億元、年增11.5%；累計1至7月實徵淨額2兆3511億元，較去年同期增加2.8%。累計前7月實徵淨額占累計分配預算數109.6%，占全年預算數72.7%。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，7月創歷年單月新高的稅目是期交稅、印花稅、房地合一稅；寫同月新高者，除上述3稅目，另包含關稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、契稅、娛樂稅。

至於前7月創歷年同期新高的稅目，包括總稅收、房地合一稅、關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅。

觀察主力稅目表現，劉訓蓉指出，營所稅7月實徵淨額104億元、年增29.5%，主因遞延稅款入帳；累計前7月實徵6596億元、年減16.3%，主因上市櫃公司112年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。

7月綜所稅實徵84億元、年增7.3%，劉訓蓉說明，主要受房地合一課徵所得稅增加，但盈餘分配所得扣繳稅款減少的交互作用影響；累計前7月實徵5890億元、年增11.2%，主因利息所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅、結算申報自繳稅款俱增所致。

營業稅7月實徵1078億元、年增7.6%，前7月實徵4052億元、年增10.2%，劉訓蓉表示，主要是國內需求穩定，且電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加所致。

象徵股市動能的證交稅表現，劉訓蓉分析，7月台股呈先漲後跌格局，當月上旬因市場預期台積電法說會釋出正面訊息，帶動權值股漲勢，大盤指數在7月11日收盤創24390點新高水準，但之後陸續受美國共和黨總統候選人川普的貿易保護言論、美國現任總統拜登宣布退出選舉、微軟資安問題以及美國科技巨頭財報不如預期等負面因素影響，台股在7月中下旬回落。

劉訓蓉表示，雖然7月台股震盪，但單月上市櫃股票平均每日成交值為5850億元、創下歷年次高水準，已連續5個月站穩5000億元，因此即便7月遇颱風假休市2天，單月證交稅仍實徵315億元、創單月次高，年增41.1%、連續15個月至少雙位數成長；前7月實徵1746億元、寫同期新高，年增幅達63.4%。

展望後市，劉訓蓉表示，8月至12日為止，上市櫃股票平均每日成交值為5428億元，高於今年證交稅預算編列參考數的3563億元，依目前情況來看，證交稅有機會連16紅，且全年預算數達標機率相當高，但股市易受國際政經局勢風吹草動影響，仍須審慎觀察。

針對全年總稅收是否將超過預算數，劉訓蓉指出，應可優於預算目標，但確切規模要到後續營所稅暫繳等入帳後，才會明朗。（編輯：潘羿菁）1130812