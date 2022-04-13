首季房地合一稅收倍增至73億 台中新北高雄占近半

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（中央社記者張璦台北13日電）財政部今天公布首季稅收達4827億元，創下歷年同期新高；首季房地合一稅收73億元、年增99.3%，以台中市實徵15.5億元拔得頭籌，再來依序為新北市實徵10.2億元與高雄市9.4億元，3縣市合計占比約48%。

以縣市別觀察房市相關稅目3月表現，台中市3月土增稅、契稅、房地合一稅的「單月稅收年增金額」皆拔得頭籌。

財政部今天召開記者會，公布3月全國賦稅收入達2027億元，年增0.9%；其中，3月證交稅實徵218億元、年減0.7%，連3個月呈現負成長；3月娛樂稅收1.59億元、年增0.3%，是去年6月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒以來首度正成長。

首季整體稅收為4827億元、年成長3.3%，創下歷年同期新高；財政部統計處副處長陳玉豐表示，第1季綜合所得稅、關稅、營業稅、房屋稅、契稅皆寫歷年同期新高紀錄。

房地議題續熱，檢視相關稅目，3月土地增值稅實徵107億元、年增9.8%，首季實徵287億元、年增5%；陳玉豐說明，與今年全國公告土地現值增加2.5%有關。

陳玉豐表示，與去年同月相比，3月土增稅增加達1億元以上的縣市為台中市增加6億元、台北市增5.4億元、新北市增3.8億元、新竹市增1.7億元、基隆市增1億元，主要是金融機構、建商購置土地，大額稅款進帳所致。

若以首季土增稅額成長來看，台中市年增11.7億元為最多，陳玉豐指出，推升因素包含市地重劃以及西屯多項開發案，多筆土地買賣，以致大額稅款入帳；此外，台北市年增8.8億元，新北市年增2.2億元；桃園市因基期較高，反而呈現衰退。

3月契稅實徵17億元、年增5.5%；陳玉豐表示，以台中市年增1.1億元、台北市增0.33億元、台南市增0.32億元為多，主因為企業購買商辦、新屋交屋稅款入帳。

首季契稅實徵43.5億元、年增4.7%；觀察各縣市，陳玉豐指出，以新北市年增1.5億元、台中增加1.3億元較多，主要是新成屋交屋所致；不過，新竹市因基期較高，呈現年減。

3月房地合一稅收29.48億元、年增1.1倍，陳玉豐說明，隨適用房地合一稅制標的增加，稅收呈現穩健成長；其中，台中市去年3月房地合一稅實徵3.3億元，今年則為6.37億元，呈現年增格局。

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首季房地合一稅實徵73億元、年增99.3%；台中市第1季房地合一稅實徵15.5億元、新北市10.2億元、高雄市9.4億元為多；上述3縣市加總實徵金額，占首季全國房地合一稅總額約48%，將近一半。

以縣市首季房地合一稅增加淨額來看，陳玉豐表示，台中市年增5.9億元居冠，新北市年增5.4億元居次，再來是桃園市年增5.2億元，高雄市年增4.7億元位列第4。（編輯：楊蘭軒）1110413