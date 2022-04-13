首季稅收4827億創同期新高 證交稅受台股震盪連3黑

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（中央社記者張璦台北13日電）財政部今天公布3月全國賦稅收入為新台幣2027億元、年增0.9%；俄烏戰爭、美國升息衝擊股市信心，3月證交稅年減0.7%、連3黑；累計今年首季全國稅收達4827億元、年成長3.3%，創下同期新高。

財政部今天召開記者會公布3月全國賦稅收入達2027億元，年增0.9%；第1季稅收為4827億元、年成長3.3%。首季稅收表現亮眼，財政部統計處副處長陳玉豐表示，綜合所得稅、關稅、營業稅、房屋稅、契稅和總稅收，創下歷年同期新高。

3月主要稅目別變動方面，實徵淨額與去年同月比較，以營業稅增加54億元、營利事業所得稅增加23億元、土地增值稅增加10億元較多，而綜合所得稅減少50億元、貨物稅減少20億元。

單看各主要稅目首季表現，與去年同期比較，以綜所稅增加136億元、營利事業所得稅增加79億元、營業稅增加53億元較多，但貨物稅減少77億元、證券交易稅減少57億元。

針對3月證交稅實徵218億元、年減0.7%，連3個月呈現負成長，陳玉豐分析，主要是俄烏戰爭、美國聯準會利率決策衝擊股市信心，加上上市櫃股票平均每日成交值與去年同月相比也略降所導致，但218億元這一金額仍是近4個月最高。

首季證交稅實徵502億元，雖然年減10.2%，為歷年次高紀錄。

營所稅方面，3月實徵61億元、年增61%；首季實徵162億元、年增95.7%；陳玉豐說明，主因為自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加，以及去年有大額退稅，比較基期較低所致。

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貨物稅3月實徵122億元、年減13.9%，其中，油氣類減少23億元，基於穩定民生物價，調降汽、柴油貨物稅所致；貨物稅首季實徵354億元，較去年同期減少17.9%， 除油氣類減少，車輛類減少27億元，主因為進口車稅額減少。

展望未來，陳玉豐表示，俄烏戰爭最直接影響的是稅目為證交稅，證交稅量能雖仍在高檔，但3月下旬日均成交量收斂，戰事導致原物料上漲，供應鏈斷鏈也將影響全球股市信心與經濟成長，貨物稅、營業稅將受牽連，後續得視戰爭發展態勢來評估。（編輯：潘羿菁）1110413