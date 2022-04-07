首季中央統籌稅款781億 財政部看好全年可達標

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部國庫署今天表示，今年首季中央統籌分配稅款實收達新台幣781.6億元、年成長約4.8%，占全年通知分配數約25.3%；展望今年，國庫署表示，樂觀看待今年統籌稅款可達標，但仍須留意後續疫情變數。

財政部國庫署今天召開例行記者會，國庫署副署長顏春蘭指出，依財政收支劃分法規定，納入中央統籌分配稅款的4項稅目及比率，分別為所得稅收及貨物稅收各10%、營業稅總收入減除提撥統一發票獎金後40%，以及縣市土地增值稅收20%。

國庫署說明，今年統籌分配稅款通知分配數為約3084億元，依照規定，地方政府可取得其中94%，即普通統籌分配稅款約2901億元；另外6%特別統籌分配稅款約183億元，為支應地方政府緊急或其他重大事項所需經費，經報請行政院核定後另行撥付。

普通統籌稅款為中央撥給地方的重要財源，並採平均按月發放，也就是說，今年普統稅款2901億元分12個月撥付，平均每月約撥付241.7億元，首季累計撥付約725億元普通統籌分配稅款給地方政府。

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此外，顏春蘭指出，今年第1季中央統籌稅款實收數約781.6億元，較去年同期成長4.8%，比通知分配數目標多約10億元，主要歸功國內產銷活動穩定，帶動營業稅收表現，且所得稅收比去年同期增加22.5億元，主因為年終獎金扣繳稅款增加挹注。

同時，顏春蘭表示，依照首季狀況，樂觀預期今年中央統籌分配稅款可達標通知分配數，但本土疫情近期升溫，仍須密切關注第2季、第3季是否出現變數。（編輯：楊凱翔）1110407