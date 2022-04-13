外資賣超台股近6千億 黃天牧：基本面好終究會回來

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（中央社記者謝方娪台北13日電）資本市場波動加劇，外資今年累計賣超台股近新台幣6000億元。金管會主委黃天牧強調，外資可能因短期目標離開，不過台股基本面若維持良好，外資終究會回來；且除了外資，內資也是台股重要動能。

黃天牧今天列席立法院財委會備詢，會前接受媒體聯訪表示，近期因地緣政治風險、通膨、升息及疫情等影響，股市波動劇烈，不過相比今年國際股市表現，台股跌幅仍相對少；投資長期仍要回歸基本面，目前上市櫃公司營收表現仍相當良好，投資人應注意基本面、審慎選股。

外資今年已賣超台股近6000億元，市場關注台股資金動能是否充沛，黃天牧說，今年截至目前為止，台股日均量仍有3000億元以上，相比去年日均量沒有減少太多；外資會有自己的策略，不過國內基本面良好，投資人仍會持續投資台股，除了外資以外，內資也是台股重要資金動能。

他也強調，資金本來就會在全球流動，外資可能因短期目標而離開，不過台股基本面若維持良好，外資終究會回來。

隨股東會旺季將來臨，股東會防疫也成為市場焦點，黃天牧說，因應公司法修法，金管會已配合發布視訊股東會相關規定，今年符合一定先決條件的公開發行公司，將可申請採取混合式或純視訊股東會，作為防疫選擇之一；採取實體股東會的公開發行公司，即依照指揮中心二級防疫規定處理。（編輯：潘羿菁）1110413