張錫：台股超跌 7月下旬美升息3碼是觀察重點

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（中央社記者潘智義台北1日電）台股今天重挫482.65點，投信投顧公會理事長張錫表示，台股基本面佳，跌破15000點之際已屬超跌，他看好美國聯邦準備理事會（Fed）7月下旬升息3碼之後，股市有機會出現反彈契機。

張錫在台灣證券交易所董事長交接典禮後接受媒體採訪時指出，台股基本面佳，目前本益比才約10倍，其實以業績來看，台股本益比可放大至15倍。

他說，歐洲因俄烏戰事造成物價高漲，中國封城也影響經濟，雖然半導體通路確實有些庫存，但因第3季通膨慢慢和緩中，且中國新措施可讓買氣逐步恢復；產業供應鏈經過第2、3季的庫存調整，應該還是會有新訂單進來。

雖然市場對半導體產業出現雜音，但張錫認為，沒有太大問題，只是調整庫存的階段，新的需求包括電動車、智能車需求都非常大，5G應用、高速運算也都可望帶動市場需求。

他強調，不必擔心經濟衰退，只是擔心美加速升息導致房地產泡沫；至於外資賣超台股，則因俄烏戰事帶來通膨壓力，美國為避免通膨加速升息，造成美元走強，所以必須等7月美國升息3碼之後，假設通膨下來，美元不再那麼強勢之後，外資就會進來台股。

他認為，第3季通膨壓力舒緩，7月底升3碼，之後再升1碼或不升息，都有助股市走穩，出現反彈機會。（編輯：林興盟）1110701