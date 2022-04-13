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紐西蘭央行升息兩碼 逾20年來最大幅度

2022/4/13 21:37
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（中央社威靈頓13日綜合外電報導）紐西蘭央行今天調升基準利率50個基點（兩碼），來到1.5%，這是一連第4次升息，以圖減緩通膨急遽升溫衍生的第二輪效應。

路透社訪查21位經濟學家，受訪者全都預期央行紐西蘭儲備銀行（Reserve Bank of New Zealand）會升息，但只有6人準確預測到升息50個基點，其餘15位則預期將升息25個基點。

紐西蘭央行發表聲明說，20多年來最大幅度的此次升息是為了將現金利率導向比較中性水準，並降低通膨預期上升的風險。

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聲明指出，有鑑於全球經濟環境存在高度不確定性，現在採取較大動作，也是為未來的政策提供較大彈性。

在經濟刺激措施退場方面，紐西蘭央行一直是最果斷的央行之一，其決策官員正設法解決房市過熱與通膨飆升問題。然而，紐西蘭現在正面臨最嚴重的一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在防疫措施放鬆下，Omicron變異株正在當地快速傳播。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110413

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