緩解通膨 西班牙將對銀行和電力巨頭徵收特別稅

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（中央社記者胡家綺馬德里13日專電）為緩解通膨危機，西班牙總理桑傑士昨天向國會宣布特殊經濟措施，將對金融機構和電力公司徵收為期2年的臨時特別稅，以產生70億歐元稅收。他並提出補貼方案，協助國人度過難關。

西班牙眾議院自12日起，舉行為期3天的國情辯論會議。桑傑士（Pedro Sánchez）在會期首日，即向國會丟出經濟震撼彈。他宣布，為對抗通膨，將於2023到2024年之間，對金融機構徵收15億歐元的特別稅，對電力公司課徵20億歐元的暴利稅。

此方案一提出，立刻對西班牙銀行業股價造成影響。根據國家報（El País）報導，12馬德里IBEX 35指數收盤前，銀行業整體股價下跌4.95%。

桑傑士並提出一系列的補貼方案，以緩解弱勢家庭和年輕族群面對物價上漲，所承受的經濟壓力。

為幫助廣大的通勤族省下交通費，自9月1日至12月31日，民眾將可免費搭乘西班牙鐵路局經營的短、中程列車。此舉用意也在鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，以節省使用私人汽、機車造成的能源消耗。

政府並將於9月到12月間，發放給16歲以上的學生，每人每月100歐元的補助金。

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西班牙正面臨巨大的通貨膨脹危機，西班牙國家統計局（Instituto Nacional de Estadística，簡稱INE）指出，受到國際能源和糧食價格攀升影響，西班牙消費者物價指數年增率在6月突破兩位數，以10.2%創下1985年以來的最高紀錄。

其中，燃料價格飆升40.7%，導致交通運輸價格攀升19.2%，食品和非酒精飲料價格上漲12.9%。由於6月已接近歐洲人夏天度假旺季，西班牙身為旅遊業大國，旅館和餐飲價格提升7.2%。居住成本包括房租、水電費、瓦斯費，更較去年飆漲19%。（編輯：黃自強）1110713