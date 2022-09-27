9月消費信心金融海嘯以來新低 學者：第4季更悲觀

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布9月消費者信心指數下滑至62.59點，創下金融海嘯以來、近13年新低紀錄，CCI子指標投資股市時機更下探歷史新低。執行長吳大任示警，消費信心還沒落底，第4季會更悲觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布9月CCI為62.59點，月減0.49點；6項分項指標中，僅物價水準上升，其他購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等5項指標均呈下降。

CCI的5項分項指標，以「未來半年購買耐久性財貨時機」降幅最大，9月調查結果為108.35點，下滑1.05點；同步觀察中央大學與台灣房屋另外編列的「購買房地產時機」指標，9月調查結果為102.7點，下滑0.8點，顯示民眾對於購屋看法轉趨保守。

吳大任說明，國內經濟趨緩加上升息效應發酵，持續影響民眾對於房地產及購買耐久財的看法。

值得注意的是，「未來半年投資股票時機」為24.5點，月減0.3點，降幅雖小，但已創下歷史新低的水準。

熱錢出走導致台股頻頻探底，部分專家解讀是美國聯準會升息，台美利差擴大所致，不過吳大任認為，關鍵是外資看壞台灣的基本面。

吳大任指出，美歐為了打擊通膨，接連升息，以及中國的封控措施，均會抑制需求面表現；全球需求減弱，勢必影響台灣出口，預估第4季經濟受挫會更顯著，進而衝擊消費信心。

吳大任示警，雖然CCI已經創下近13年新低，但可能還沒落底，到了第4季，消費信心會更悲觀。

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這次6項分項指標中，只有「未來半年國內物價水準」走揚，但幅度非常小、微升0.4點，且調查結果為26.9點，續處非常低的水準。吳大任指出，5成受訪者認為未來半年物價會大幅上漲、4成5認為會小幅上漲，顯見國人對通膨看法依舊悲觀。

9月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為111年9月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2861位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：郭無患）1110927