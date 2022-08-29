8月消費信心止跌 學者：3利空夾擊下半年景氣堪慮

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中央大學台經中心29日發布的8月消費者信心指數（CCI）終止連續6個月下跌。圖為民眾在光華商場逛街購物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）中央大學台經中心今天發布的8月消費者信心指數（CCI）終止連續6個月下跌，但台經中心執行長吳大任直言，在全球通膨壓力未減、主要經濟體經濟下滑、鷹派升息發酵等利空下，對台灣下半年景氣前景悲觀。

8月CCI為63.08點，終止先前連續6個月下跌，較7月微升0.03點，不過吳大任指出，從統計學角度來看，變動幅度很小，僅能以「持平」看待。

吳大任表示，全球通膨壓力仍大，美國聯準會（Fed）又接連鷹派升息，9月再升3碼的可能性蠻高，升息累積的影響力會愈來愈大，這些都會排擠消費、投資，削弱經濟成長力道。

另一方面，吳大任指出，美國鷹派升息使得國內經濟放緩，美國如今是進口大國，升息會排擠消費、投資，使進口金額下滑，將影響他國出口表現，「中國首當其衝、台灣影響也不小」。

也因此，吳大任表示，台灣出口前景堪慮，內需又因為通膨打擊，消費信心受影響，他對於下半年經濟表現持悲觀看法。

8月CCI的6項分項指標中，僅購買耐久財、國內經濟景氣2項指標上升，家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等3項指標持平，物價水準指標則下降。

調查顯示，CCI分項指標「未來半年國內物價水準」調查結果為26.5點，下降0.4點，創下2008年12月以來、金融海嘯後的新低紀錄。

「未來半年購買耐久性財貨時機」雖然走揚，8月調查結果為109.4點，微升0.4點；中央大學台經中心與台灣房屋合作另外編列的「購買房地產時機」也微升0.2點，上揚至103.5點，呈現同樣趨勢。

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吳大任表示，耐久性財貨及購買房地產時機兩項指標上揚的幅度都很小，只能說「止跌」而非顯著回升，主因是經濟環境充滿不確定下，民眾對於花費大筆金額購入房地產會心存疑慮，態度偏向觀望；他也說，雖然景氣有下行風險，但房地產被認為有抗通膨的特性，因此還是有支撐力道。

8月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為111年8月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2773位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110829