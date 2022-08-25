利空夾擊 7月製造業測驗點連7跌下探逾2年新低

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7月製造業營業氣候測驗點連續7個月下滑，創下2020年6月以來新低紀錄。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天公布7月製造業營業氣候測驗點，在全球通膨壓力未減以及主要國家經濟下行風險仍大等利空夾擊之下，測驗點連續7個月下滑，創下2020年6月以來新低紀錄。

台經院今天公布7月3大產業營業氣候測驗點，製造業營業氣候點為87.91點，下滑1.09點；服務業營業氣候測驗點結束先前連續3個月下滑、轉為上揚，升至96.41點；營建業營業氣候測驗點為則為96.74點，較6月上升3.84點。

台經院分析，國內製造業方面，因全球通膨壓力未減，主要國家經濟下行風險仍大，使得終端市場需求疲軟，傳產廠商備貨意願減弱；此外，智慧手機及個人電腦的銷量下滑，客戶因應市場需求趨緩而積極調整庫存，導致部分以消費性應用為主的電子廠商產能利用率下滑，整體製造業廠商看壞當月與未來半年景氣表現和上月調查相比，略顯惡化。

「黑天鵝一隻一隻出來，不確定性很多」，台經院院長張建一直言，兩大經濟體美國與中國都往下走，加上通膨、戰爭、原物料價格居高等因素，下半年經濟不確定性提高非常多，提醒廠商不要輕忽國際需求減少帶來的影響。

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半導體產業前兩年景氣大爆發，對國內經濟貢獻頗大，不過台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，市場雜音逐月增加，相較先前產業價量齊揚的態勢，半導體業正慢慢脫離超級景氣循環週期，成長趨緩；未來半導體業將逐步面臨庫存調整、客戶下單轉趨謹慎甚至砍單等，導致旺季不旺，下半年可能會比上半年差。

製造業表現疲弱，服務業則止跌回升，台經院指出，服務業受惠於本土疫情趨緩，又適逢暑假旺季來臨、國旅補助方案正式上路，帶動百貨商場及多處觀光景點湧現人潮，而邊境管制措施持續鬆綁，也有利於內需餐飲消費力道增溫，零售業與餐旅業看好當月與未來半年景氣表現。（編輯：趙蔚蘭）1110825