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台積電股價再破底下探379元 市值失守10兆元大關

2022/10/25 09:15（10/25 09:20 更新）
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台積電25日早盤股價達379元，市值失守10兆元大關。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電25日早盤股價達379元，市值失守10兆元大關。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹25日電）台積電美國存託憑證（ADR）一度跌破60美元關卡，創波段新低，終場收在61.29美元，下挫3.86%。台積電今天股價同步破底，早盤達379元，市值失守10兆元大關。

美股24日收高，道瓊工業指數上揚417.06點，漲幅1.34%；那斯達克指數揚升92.89點，漲幅0.86%；費城半導體指數上漲14.86點，漲幅0.64%。

台積電ADR走勢相對疲弱，一度跌破60美元關卡，滑落至59.68美元，創波段新低。終場跌幅收斂，收在61.29美元，下跌2.46美元，跌幅3.86%。

台積電今天股價同步走弱，早盤達379元，創2020年7月下旬以來新低價，下跌8元，市值縮水2074億元，跌破10兆元關卡，滑落至9.82兆元。

半導體產業景氣雜音浮現，因電腦和智慧手機市場需求疲軟，以及客戶產品進度延遲，台積電第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將滑落，預期到2023年下半年需求才可望回溫。

此外，美國擴大對中國出口管制，並積極推動半導體在地製造，市場憂心恐為台積電未來營運添增變數。外資籌碼不斷鬆動，連續6個交易日共賣超台積電6.68萬張。（編輯：楊蘭軒）1111025

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