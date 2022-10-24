金管會限空 法人：台股均線反壓觀望心態濃

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（中央社記者吳家豪台北24日電）美股21日勁揚，道瓊工業指數大漲748.97點，市場關注金管會限空令今天能否挽救台股頹勢。法人分析，台股上承短期均線反壓進逼，成交量能萎縮，觀望心態濃。

美國公債殖利率自多年高點拉回，激勵道瓊工業指數21日終場上漲748.97點，或2.47%，收在31082.56點；標準普爾500指數上漲86.97點，或2.37%，收在3752.75點；以科技股為主的那斯達克指數上漲244.87點，或2.31%，收10859.71點；費城半導體指數上漲83.470點，或3.70%，收在2336.685點。

台股21日開盤壓回，受制於電子權值股台積電表現疲弱，指數盤中於平盤下方震盪偏弱，尾盤壓低，終場跌126.9點，收12819.2點，跌幅0.98%，成交金額新台幣1566.44億元，創2020年10月23日後新低，量能急凍。

152檔上市櫃個股21日跌幅達3.5%以上，金管會評估投資人信心已受到動搖，當天下午閃電祭出限空令，今天平盤下禁止放空，為首次萬點以上實施限空令；金管會表示，將緊盯台股價量，重點關注潰散信心是否回穩。

投顧指出，目前市場量能急凍，買盤熄火問題較大，限空令有助加速趕底，但股市反彈仍有賴買盤重新點火。

本週是美股重量級超級財報週，包括微軟、德儀、Meta、蘋果、英特爾等全球指標性科技大廠都將公布財報數據，其中又以台灣時間29日將登場的蘋果財報最受市場矚目。

法人表示，台股低檔護盤力道不弱，但外資持續賣超、市場信心不足，且上檔各期均線反壓蓋頂，短期盤勢可能在萬三附近來回震盪。（編輯：楊凱翔）1111024