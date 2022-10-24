外資賣超14億元 提款面板及金融股、加碼航運

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天早盤一度勁揚逾200點，終場小漲37.78點，收在12856.98點，萬三大關得而復失。外資及陸資賣超新台幣14.04億元，提款面板及金融股，賣超台積電1.23萬張；同時反手加碼航運貨櫃及航空股。

由於美股21日勁揚、金管會實施有條件限空令，台股今天早盤勁揚逾200點，但蘋概股雙雄台積電及鴻海翻黑，港股持續探底，加權指數漲勢收斂，終場收在12856.98點，上漲37.78點，成交值1775.01億元。

觀察外資賣超前10名個股，面板雙虎友達、群創高居冠、亞軍，分別賣超2.34萬張、2.21萬張。第3至5名為玉山金1.71萬張、台積電1.23萬張、開發金1.19萬張，隨後為台泥、富邦越南、鴻海、元大台灣50、中信金。

外資買超前10名主要布局航運股，以華航1.91萬張居首，其次依序為力積電、元大台灣50反1、陽明、國泰金、長榮航、聯電、智原、慧洋-KY、裕民。

投信今天買超16.07億元，加碼電子及金融股，前5名為聯電4002張、欣興2949張、南電1353張、開發金1228張、永豐金1149張。（編輯：趙蔚蘭）1111024