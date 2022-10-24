更多編輯台推薦新聞：
外媒：英國新首相面臨施政經濟難題 蘇納克若上任得展政治手腕
國際

外媒：英國新首相面臨施政經濟難題 蘇納克若上任得展政治手腕

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇
兩岸

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
政治

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高端：10/28至年底免費提供接種者赴日PCR檢測
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

外資賣超14億元 提款面板及金融股、加碼航運

2022/10/24 19:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天早盤一度勁揚逾200點，終場小漲37.78點，收在12856.98點，萬三大關得而復失。外資及陸資賣超新台幣14.04億元，提款面板及金融股，賣超台積電1.23萬張；同時反手加碼航運貨櫃及航空股。

由於美股21日勁揚、金管會實施有條件限空令，台股今天早盤勁揚逾200點，但蘋概股雙雄台積電及鴻海翻黑，港股持續探底，加權指數漲勢收斂，終場收在12856.98點，上漲37.78點，成交值1775.01億元。

觀察外資賣超前10名個股，面板雙虎友達、群創高居冠、亞軍，分別賣超2.34萬張、2.21萬張。第3至5名為玉山金1.71萬張、台積電1.23萬張、開發金1.19萬張，隨後為台泥、富邦越南、鴻海、元大台灣50、中信金。

外資買超前10名主要布局航運股，以華航1.91萬張居首，其次依序為力積電、元大台灣50反1、陽明、國泰金、長榮航、聯電、智原、慧洋-KY、裕民。

投信今天買超16.07億元，加碼電子及金融股，前5名為聯電4002張、欣興2949張、南電1353張、開發金1228張、永豐金1149張。（編輯：趙蔚蘭）1111024

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資上週賣超台股438億 調節台積電逾5萬張最多